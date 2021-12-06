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Evergrande hisseleri 11 yılın dibine geriledi

Guangdong eyalet yönetiminden mali destek istemek zorunda kalan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ın hisseleri bugün yüzde 12'nin üzerinde kayıp yaşadı. Hisseler 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Evergrande hisseleri 11 yılın dibine geriledi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek Guangdong eyalet yönetiminden destek isteyen China Evergrande Group'un hisseleri bu sabah Hong Kong Borsası'nda yüzde 12.4 değer kaybetti.

Hisselerin değeri 2010'dan bu yana ilk kez 2 Hong Kong Doları'nın altına geriledi.

Borçlarını geri ödemek için elinde yeterince fon olmayan şirketin 6 Kasım'da gerçekleştiremediği 82.5 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini 30 günlük sürenin sona ereceği bugün de yerine getiremeyeceği endişeleri düşüşte etkili oldu.

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