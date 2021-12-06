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Borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek Guangdong eyalet yönetiminden destek isteyen China Evergrande Group'un hisseleri bu sabah Hong Kong Borsası'nda yüzde 12.4 değer kaybetti.

Hisselerin değeri 2010'dan bu yana ilk kez 2 Hong Kong Doları'nın altına geriledi.

Borçlarını geri ödemek için elinde yeterince fon olmayan şirketin 6 Kasım'da gerçekleştiremediği 82.5 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini 30 günlük sürenin sona ereceği bugün de yerine getiremeyeceği endişeleri düşüşte etkili oldu.