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        Everton, 38 yaşındaki Ashley Young’ı transfer etti

        Premier Lig ekiplerinden Everton, 38 yaşındaki Ashley Young'ı transfer etti

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 14:28
        Ashley Young'ı Everton aldı!
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        İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton, son olarak Aston Villa’da forma giyen ve sözleşmesi biten 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Ashley Young’ı kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Gerçekleşen imza töreni sonrası yaptığı açıklamada Young, geçen sezon Everton için işlerin iyi gitmediği belirterek, bu durumun mavi-beyazlıların büyüklüğünü etki etmediğini ve takıma katılmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

        38 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de 422 maça çıkarken, yaptığı 71 asistle tüm zamanların asist sıralamasında 15. sırada yer alıyor. Young, geride kalan sezonda Aston Villa ile ligde 28 maçta oynarken, 1 gol katkısı sağladı.

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