Evgeny Grinko: Çok heyecanlıyım

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Rus müzisyen Evgeny Grinko, önceki akşam Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Kendisini dinlemeye gelenleri Türkçe selamlayan Grinko, müzisyen arkadaşlarını tanıttıktan sonra konserine başladı. Yaklaşık iki saat performans yapan sanatçı, "Poirot", "Valse", "Faulkner's Sleep", "Once Upon A Time", "Carousel" gibi bestelerini icra etti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grinko, "Boğaz manzaralı bir sahnede konser vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Hem manzara, hem tarihin bütün olduğu bir sahne burası. Biletlerin günler öncesinde tükenmesinden dolayı çok mutluyum. Keyifli bir konser bizi bekliyor." diye konuştu.

Hayranlarının açık havayı tamamen doldurduğu konserde, Evgeny Grinko'nun performansı dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, İstanbullulara muhteşem bir müzik akşamı yaşattı. Konser sonunda sahneden hayranlarıyla birlikte selfie çeken Grinko, hayranlarına unutulmaz bir İstanbul hatırası bıraktı.

"İŞ YAPARKEN DİNLEMEK BENİ RAHATLATIYOR"

Oyuncu ve avukat Gülnur Tutumoğlu da Evgeny Grinko'nun sahnesini izlemeye gelenler arasındaydı. Sanatçıyı uzun zamandır canlı dinlemek istediğini belirten Tutumoğlu, "İnsan kendini boşlukta hissediyor, özellikle bir iş yaparken Evgeny Grinko'yu dinlemek beni rahatlatıyor." dedi.