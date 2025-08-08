Habertürk
        Evi basıp ateş açtılar! 2 kişi öldü!

        Evi basıp ateş açtılar! 2 kişi öldü!

        Mardin'de akrabalar arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda Mehmet Bakan ve yengesi Gülten Bakan'ın evine giden kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Giriş: 08.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:29
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle akraba olan iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından, Mehmet Bakan (60) ve yengesi Gülten Bakan'ın (42) evine giden kimliği belirsiz kişi veya kişiler, silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Mehmet Bakan ve Gülten Bakan olay yerinde hayatını kaybetti.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

