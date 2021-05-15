Merkez Fırat Mahallesi'nde bir evin bahçesine yılan girdiği ihbarı üzerine Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gitti. İtfaiye görevlisi elindeki demir çubukla zarar vermeden molozların altına saklanan yılanı çıkararak cam kavanozun içine koydu. Ekipler daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada zarar vermeden doğaya bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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