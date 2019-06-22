ABD'nin kuzeybatı eyaletlerinden Montana'da siyah bir ayı, bir evin kapısını açıp içeri girdi. Ardından da kapıyı kilitlemeyi başardı.
Ayıyı fark eden ev sahipleri şaşkınlığını üzerlerinden attıktan sonra emniyet yetkililerine durumu bildirdi.
Polisler kapının kilidini açmayı başarsa da hayvanın saldırma ihtimaline karşın Montana Vahşi Yaşam Koruma yetkililerini çağırdı.
Uzmanlar tarafından sakinleştirilen ayı sorunsuz bir şekilde evden çıkarıldı.
Sağlık kontrolü yapılan ayı doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Yetkililer evi kırıp döktükten sonra yorulan ayının, yorgunluğunu atmak ve biraz uyumak için dolabın içerisine yatmış olabileceğini bildirdi.
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