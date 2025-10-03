Habertürk
        Haberler Gündem Evin terasında çamaşır toplarken düşen Melisa, ağır yaralandı

        Evin terasında çamaşır toplarken düştü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın terasında çamaşır toplarken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düşen Melisa B. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 03.10.2025 - 00:38
        Evin terasında çamaşır toplarken düştü
        Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

        Ailesiyle birlikte yaşadığı evin teras katına çıkan Melisa B., iddiaya göre asılı çamaşırları topladığı sırada dengesini kaybetti.

        Genç kız metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melisa B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

