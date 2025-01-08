Evine giderken iki kişi ateş açtı!
Şanlıurfa'da kuaför olarak çalışan Ömer Karaoğlan, gece saatlerinde evine giderken iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Karaoğlan ağır yaralanırken kaçan saldırganlar kısa süre sonra yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evine giderken tabancalı saldırıya uğrayan kuaför Ömer Karaoğlan (35), ağır yaralandı. Olaya ilişkin Serdal T. ile oğlu Cemal T. gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde meydana geldi. Evine giden Ömer Karaoğlan, sokakta iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kurşunların isabet ettiği Karaoğlan, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karaoğlan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Karaoğlan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Serdal T. ile oğlu Cemal T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.