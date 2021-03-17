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Evinin önünde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

Evinin önünde pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
Evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu!
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AA

Alınan bilgiye göre, Fadıl G, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, karın bölgesinden ağır yaralandığı tespit edilen Fadıl G'yi ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Fadıl G, hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

Uyuşturucu madde satma suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Fadıl G'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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