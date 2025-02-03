Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Evinizdeki enerjiyi ve huzuru artırın: Evinizde ve ofisinizde bulundurmanız gereken 7 bitki!

        Bitkilerle evde rahatlama: Hangi ev bitkisi hangi etkilere sahip?

        Sağlıklı bir yaşam sürmek için yalnızca beslenme ve egzersiz yeterli değildir; yaşadığımız ortam da büyük bir rol oynar. Havanın kalitesini artıran, stres seviyelerini düşüren ve zihinsel rahatlama sağlayan bazı bitkiler, evinizde doğal bir iyileştirme alanı yaratmanıza yardımcı olabilir. İşte sağlığınızı destekleyen ve yaşam alanınızı güzelleştiren yedi muhteşem bitki!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Evlerimizi güzelleştiren bitkiler, yalnızca dekoratif unsurlar değil, aynı zamanda sağlığımız için de büyük faydalar sağlayabilir. Doğru bitkileri seçerek stres seviyenizi azaltabilir, havanızı temizleyebilir ve daha iyi bir uyku çekebilirsiniz. İşte detaylar!

        2

        EVDE SAĞLIĞINIZI VE REFAHINIZI DOĞAL YOLLARLA ARTIRABİLECEK 7 BİTKİ

        Evde ya da ofiste bitki yetiştirmek isteyen herkes, genellikle bitkinin nasıl göründüğüne, ne kadar bakım gerektirdiğine ve nereye yerleştirileceğine dikkat eder. Ancak görünüm, bakım ihtiyacı ve dekoratif katkısı kadar önemli olan bir faktör daha var: Sağlık faydaları!

        3

        Pandemi döneminde çoğu insan daha fazla zamanını iç mekanlarda geçirmeye başladı ve bu durum, ev ortamının kalitesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

        4

        Bitkiler yalnızca dekoratif öğeler olarak değil, aynı zamanda bulunduğu ortamın havasını temizleyen, stresi azaltan ve genel sağlığa olumlu katkı sağlayan canlılar olarak da büyük bir öneme sahiptir.

        5

        LAVANTA: STRESİ AZALTIR VE UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

        Lavanta, hoş kokusu ve güzel mor çiçekleriyle bilinen popüler bir bitkidir. Genellikle spa ürünlerinde, mumlarda, sabunlarda ve banyo tuzlarında kullanılan lavanta, yatışırıcı etkisi sayesinde stresi azaltır ve daha huzurlu bir uyku sağlar. Lavantayı yatak odanızda bulundurmak, uykusuzluk, anksiyete ve depresyon belirtilerini hafifletebilir.

        6

        Güneşi seven bu Akdeniz bitkisi, bol güneşlik alanlarda yetiştirilmeli ve toprak kurudukça sulanmalıdır. Lavanta aynı zamanda evinizin havasını temizleyerek soluduğunuz havanın daha sağlıklı olmasını da sağlar.

        7

        GOLDEN POTHOS: HAVA TEMİZLEYİCİ VE GÖZ YORGUNLUĞUNU AZALTICI

        Golden Pothos, evde bakımı en kolay bitkilerden biridir. Parlak yeşil yapraklarıyla dikkat çeken bu bitki, düşük ışıkta bile büyüyebilir ve bakımsızlığa dayanıklıdır.

        8

        Ancak en önemli özelliği, havadaki toksinleri temizleme yeteneğidir. Formaldehit, benzen ve karbon monoksit gibi zararlı maddeleri filtreleyerek ev ortamınızı daha sağlıklı hale getirir. Ayrıca uzun süre ekran başında çalışanlar için de faydalıdır. Golden Pothos, göz yorgunluğunu azaltarak daha rahat bir çalışma ortamı oluşturabilir.

        9

        ORKİDE: UYKUYU DÜZENLER VE RAHATLATICI ETKİ SAĞLAR

        Orkideler, zarif görünümleriyle dekorasyona şıklık katar. Ancak sadece görünümleriyle değil, aynı zamanda rahatlatıcı etkileriyle de öne çıkarlar.

        10

        Uyku kalitesini artırır, huzur hissini geliştirir ve kaygıyı azaltır. Geleneksel tıpta da sıkça kullanılan orkideler, özellikle kurutulmuş halleriyle çay olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir.

        11

        YILAN BİTKİSİ: GECE BOYUNCA OKSİJEN SAĞLAR

        Yılan Bitkisi, NASA tarafından da hava temizleyici olarak önerilen bir bitkidir. Gece boyunca karbondioksiti oksijene çevirerek uyku kalitenizi iyileştirir. Ayrıca formaldehit ve benzen gibi zararlı maddeleri emerek evinizin havasını temizler.

        12

        ALOE VERA: DOĞAL BAKIM VE HAVA TEMİZLEME

        Aloe Vera, cilt rahatsızlıkları ve yanıklar için yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda evin havasındaki kimyasal maddeleri filtreleyerek ortamın daha temiz olmasını sağlar.

        13

        EĞRELTI OTU: NASA TARAFINDAN ONAYLANMIŞ HAVA TEMİZLEYİCİ

        Boston Fern, NASA tarafından havadaki zararlı maddeleri temizleme yeteneğiyle incelenmiştir. İç mekandaki sigara dumanı, plastik ve formaldehiti yok eder.

        14

        BİBERİYE: HAFIZA VE KONSANTRASYONU GÜÇLENDİRİR

        Biberiye, zihinsel performansı artıran bir bitkidir. Özellikle ofislerde bulundurulması önerilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi