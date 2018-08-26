Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı transfer etti. Akbaş'ın sarı-kırmızılı takımın son oynadığı Kayserispor maçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması da transferin bittiğini gösterdi.

Sivasspor maçında yedek bırakıldığı için Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a tepki gösteren ve kadro dışı bırakılması gündeme gelen Mustafa Akbaş’ın yeni adresi Malatya oldu.

Transferle ilgili yapılan görüşmelerde Mustafa Akbaş’la her konuda el sıkışan sarı-kırmızılıların sözleşmesi devam eden futbolcuyu takıma kazandırmak adına Trabzonspor yönetimiyle de anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek’in bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmek adına bordo-mavili ekibin patronu Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü ve anlaştığı bildirildi.

Akbaş’ın bu hafta Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenildi.

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