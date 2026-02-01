'Evladım' dediği güvercinini bulana 75 bin TL ödül verecek

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 21 yıldır hobi olarak güvercin besleyen fabrika işçisi Ercan Arıcı'nın damızlık olarak yetiştirdiği kanatları kırpılmış olan posta güvercini, bir hafta önce evinin damında gezdirdiği sırada uçarak gözden kayboldu.

Ayağında, Türkiye Güvercin Federasyonu'nu (GÜFED) kayıtlı künyesi bulunan güvercinini bulabilmek için sanal medyada ve çevrede arama yapan Arıcı, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

"KAPIYI AÇTIĞIMIZ SIRADA FIRLADI"

Ercan Arıcı, DHA'ya yaptığı açıklamada, kuşunu bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

Güvercinini damızlık olarak 3 yıla yakın süredir evlerinin damında beslendiğini belirten Arıcı, “Gezip, enerjisini atması için kümesinin kapısını açtığımız sırada bir anda fırladı, tutamadık. Kuş besleme hobisini yıllardır sürdürüyorum, bu işi rekabet amaçlı yapmıyoruz. İşten geldikten sonra stres atmak için dama çıkar, kuşlarımızı besler ve uçururuz. Kuşumuzu bulanların bize ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.