        'Evladım' dediği güvercinini bulana 75 bin TL ödül verecek

        Adana'da hobi amaçlı beslediği damızlık posta güvercini kaybolan 36 yaşındaki Ercan Arıcı, kuşunu bulup, getirene 75 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Arıcı, "Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:32 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:32
        Bulana 75 bin TL ödül! "Değeri çok büyük"
        Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 21 yıldır hobi olarak güvercin besleyen fabrika işçisi Ercan Arıcı'nın damızlık olarak yetiştirdiği kanatları kırpılmış olan posta güvercini, bir hafta önce evinin damında gezdirdiği sırada uçarak gözden kayboldu.

        Ayağında, Türkiye Güvercin Federasyonu'nu (GÜFED) kayıtlı künyesi bulunan güvercinini bulabilmek için sanal medyada ve çevrede arama yapan Arıcı, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı.

        "KAPIYI AÇTIĞIMIZ SIRADA FIRLADI"

        Ercan Arıcı, DHA'ya yaptığı açıklamada, kuşunu bulup getirene ödül vereceğini söyledi.

        Güvercinini damızlık olarak 3 yıla yakın süredir evlerinin damında beslendiğini belirten Arıcı, “Gezip, enerjisini atması için kümesinin kapısını açtığımız sırada bir anda fırladı, tutamadık. Kuş besleme hobisini yıllardır sürdürüyorum, bu işi rekabet amaçlı yapmıyoruz. İşten geldikten sonra stres atmak için dama çıkar, kuşlarımızı besler ve uçururuz. Kuşumuzu bulanların bize ulaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

        "PAHA BİÇİLEMEZ BİR MANEVİ DEĞERİ VAR"

        Kuşun kendileri için son derece değerli olduğunu söyleyen Ercan Arıcı, “Kaybolan güvercinimiz çok özel bir kuş. Maddi karşılığı düşük görülebilir ancak bizim için paha biçilemez bir manevi değeri var. Belçika'dan bizzat kendim getirdim. Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük. Güvercinimizi bulup getirene 75 bin TL nakit ödül vereceğiz. Getiren kişiyi sorgulamayacağız, helal hoş olsun. Kuşu getirsin, parasını alsın gitsin” ifadelerini kullandı.

        Kayganlaşan yolda motosiklet ağaca böyle çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

        Ankara Altındağ'da, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybeden yabancı uyruklu kurye hayatını kaybetti. (İHA)

