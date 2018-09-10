İmeci ailesinin ikizleri 15 Temmuz darbe girişimi günü Pendik'teki özel bir hastanede dünyaya geldi. İddiaya göre ikizlerden Betül Şura'nın gözü yeni doğan yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon kaptı. Bebeğin sol gözü alındı. Hem savcılık, hem de Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.



BAKANLIK "SORUMLU VAR", ADLİ TIP "YOK" DEDİ



Sağlık Bakanlığı bebeğin gözünün yeni doğan yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon kaptığını tespit etti. Ünitede etkin bir enfeksiyon kontrol programı uygulanmadığı için 'ünite sorumlusu doktor ve hastane müdürü sorumlu' dedi. Ancak Adli Tıp Kurumu hekimlerde ve sağlık personelinde kusur bulamadı. İki rapor arasındaki çelişki soruşturmada ilerleme kaydettiremedi.



"BEBEĞİM GÖZÜNÜ YİTİRDİ, GÖZÜ GİTTİ"



Olayın ardından iki yıl geçmesine rağmen hak arama mücadelesinde yol alamayan İmeci ailesi tazminat davasının ilk duruşması için geldikleri Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda HABERTÜRK muhabiri Arzu Kaya'ya konuştu. Baba Abdullah İmeci iki rapor arasındaki çelişkiye dikkat çekerek, "Sonuç ortada. Çocuğumun organ kaybı var. Ama sebebini kimse üstlenmiyor. Havada kaldı gibi bir olay oluyor. Bizi bu çok üzüyor. Bebeğim gözünü yitirdi. Gözü gitti. Şu an evladımın gözü yok ve karşımızda bir sorumlu yok" dedi.



ANNE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR, BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ



İki yıl boyunca oldukça zor bir hayat yaşadıklarını söyleyen 4 çocuk babası İmeci, "Bu iki yıl bizden çok şey götürdü. Bu üzücü olay bizim aile birliğimizi temelinden sarstı. Ablası, annesi psikolojik tedavi görüyorlar. Bu olayların peşi sıra ben de kalp krizi geçirdim" diye konuştu.



SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYOR



Soruşturma sürerken 2 yaşına gelen bebeğin gözünü kaybetmesiyle ilgili tazminat davası devam ediyor. Dava soruşturma dosyasının incelenmesi için ertelenirken, soruşturmada ise savcılığın vereceği karar bekleniyor.

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