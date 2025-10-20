Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Evlilik kredisi başvuruları sürüyor! 2026 zamlı faizsiz evlilik kredisi ne kadar oldu, kimler alabilir, nereye başvurulur?

        Evlilik kredisi başvuruları sürüyor! 2026 zamlı evlilik kredisi ne kadar oldu?

        Aile Gençlik Fonu kapsamında 2026 Ocak ayından itibaren evlenmeyi planlayan gençlere yönelik faizsiz kredi desteği yeniden düzenlendi. Güncellenen uygulamaya göre, 18–25 yaş arasındaki genç çiftlere 250 bin lira, 26–29 yaş arasındaki çiftlere ise 200 bin lira tutarında faizsiz kredi imkânı sağlanacak. Peki, Aile Gençlik Fonu'ndan kimler faydalanabilecek? Güncellenen faizsiz evlilik kredisi için aranan şartlar neler? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zamlı evlilik kredisi başvuruları sürüyor. Aile Gençlik Fonu kapsamında, 2026 Ocak ayı itibarıyla evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteği, 18-25 yaş arası için 250 bin liraya, 26-29 yaş arası için 200 bin liraya çıkarıldı. Proje kapsamında kredi kullanan çiftlerden çocuk sahibi olanlar, talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. İşte, evlilik kredisi ve tüm detaylar

        2

        ZAMLI FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        Aile Gençlik Fonu kapsamında çiftlere verilen faizsiz kredi miktarı artırıldı. 2026 Ocak ayı itibarıyla; başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı faizsiz kredi için başvuruların 1 Ekim Çarşamba başladığını duyurdu.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ZAMLI EVLİLİK KREDİSİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

        2026 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak zamlı ödemeler, 1 Ekim 2025 tarihinden sonra yapılan başvurulara uygulanacak. Aynı zamanda daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için de geçerli olacak.

        Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.

        4

        ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLER BORÇ ERTELEMESİ YAPABİLECEK

        Proje kapsamında kredi kullanan çiftlerden çocuk sahibi olanlar, talep etmeleri halinde borçlarını her çocuk için 12 aya kadar erteleyebilecek. Erteleme talebine ilişkin ayrıntılar https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ sitesi üzerinden yayınlanacak.

        5

        GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunuluyor.

        6

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

        - Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

        - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak,

        - Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

        - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

        - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

        - Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız