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HaberlerKültür-Sanat

'Evrenin Sureti' Akaretler'de

Sanatçı Recep Çiftci’nin, evrenin ses ve suretlerini tuvallerinde anlattığı sergisi, 7-9 Şubat tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Recep Çiftçi

Tuvalleriyle, evrenin düşsel pırıltısının biçimlendiği belirgin bir sureti aktaran ressam Recep Çiftçi'nin 'Evrenin Sureti' temalı 'compact' sergisi sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor.
Beste Gürsu küratörlüğündeki sergi 7-9 Şubat tarihleri arasında Akaretler No 37-39 ‘da sanatseverler ile buluşacak.

Küratör Beste Gürsu, Recep Çiftçi’nin eserlerindeki anlatım biçimini: “gözlerimizin yakalayabileceği her şeyi kuşatması ile yaşanan hazzın, ruhtaki negatif olguları gidererek, duygulara ve evrenin sesine verilmiş bir yanıt” şeklinde özetliyor.

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Recep Çiftçi

İnsanlığın, evrende var olduğu günden bu yana, içerisinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmaya adadığını belirten sanatçı, bu arayış ve anlamlandırma isteği, bilimde kavramlarla, sanatta ise görüş ve düş gücüyle birlikte çok daha zengin suretlerle karşımıza çıktığını söylüyor.

Çiftçi, son dönem çalışmalarının yer aldığı ’Evrenin Sureti’ sergisinde ruhunun yaşamla olan barışıklığının etkisiyle ürettiği eserlerinde “insanın doğayla ve evrenle bütünlüğünü” bizlere aktarmaya hazırlanıyor.  

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