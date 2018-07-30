EVSİD rotayı Latin Amerika'ya çevirdi

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, yaptığı açıklamada, “Turkish Home & Kitchenware Ur-Ge projesiyle birlikte bir ilke imza atıyoruz. 24-25 Temmuz tarihinde Bogota’da gerçekleştirilen iş görüşmelerinde Türk ev ve mutfak eşyaları üreticileri olarak, 13 farklı Latin Amerika ülkesinden gelen satın almacılar ile görüşmeler gerçekleştirdik. Hedefimiz; Kolombiya, Meksika, Peru, Dominik, Ekvator, Paraguay, Şili, Brezilya, Uruguay, Guatemala ve Kosta Rika pazarları için yeni iş bağlantıları kurarak, ev ve mutfak eşyaları sektörünün Latin Amerika’ya olan ihracatını arttırmak. 2017’de yüzde 8’lik büyüme kaydeden ev ve mutfak eşyaları sanayicileri olarak hedef büyüttük. Bu yıl en az geçen yıl kadar büyüme hedefledik ve bu doğrultuda yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber, dernek olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Bakanlığın teşviklerinin kendileri için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Önder, "Doğru proje ile bakanlık desteği alınabiliyor. Her konuda destek görüyoruz" görüşünde bulundu.
İlk 6 ayda 1.2 milyar dolarlık ihracat
Dernek olarak iki tane önemli hedef belirlediklerini ifade eden Önder, bunları, kilogram başına ihracatı ve pazar çeşitliliğini artırmak olarak sıraladı. Kolombiya’ya bu sebeplerle geldiklerinin altını çizen Önder, şunları kaydetti:
"Sektör olarak ilk 6 ayda 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla oranla yüzde 9’luk bir artış yaşandı. Sektör ihracatının yüzde 55’ini AB ülkeleri oluşturuyor. Kolombiya, Latin Amerika’daki üçüncü kalabalık ülke ve en güvenli nokta. 24 firmamızla buraya geldik. 13 ülkeden 71 satın almacı ikili iş görüşmemize katıldı. Kolombiya’da üçüncü organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Meksika’dan süpermarket zinciri olan bir firma geldi. Çelik tencereci de alüminyumcu da burada yer alıyor."
Kolombiya'dan aldığımız pay yüzde 1'in altında
Türkiye'nin Kolombiya'dan toplam ithalatının 1.4 milyar dolar olduğunu söyleyen Önder, bunun yüzde 99'unun kömür ve petrol türevleri olduğu bilgisini paylaştı. Yaptığımız ihracatın ise 240 milyon dolar olduğunu aktaran Önder, yüzde 25'inin demir-çelik olduğunu ifade etti. Mutfak ve ev eşyaları sektöründe Kolombiya'nın toplam ithalatının 234 milyon dolar olduğunu belirten Önder, şu sözleri sarfetti: "Bunun yüzde 62'sini Çin'den alıyorlar. Geçen yıl bizim yaptığımız ihracat 1.8 milyon dolar ve payımız yüzde 0.77. Yani, yüzde 1 bile değil. 2013 yılına göre iki kat artış var ama yeterli değil. Amacımız öncelikle ihracatımızı artırmak. Orta vadede Kolombiya pazarında kalıcı bir pazar payına ulaşmak istiyoruz."
15 ülkede organizasyon düzenledi
Geçen yıl 28 ülkeden 50 satın almacıyı Türkiye’ye getirdiklerini anlatan Burak Önder, 20 Kasım'da tekrar bu organizasyonu İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktardı. Ağırlıklı pazar alanları arasında AB ve Ortadoğu'nun bulunduğunu belirten Önder, şu açıklamalarda bulundu: "3 yıllık bir dernek olmamıza rağmen 15 farklı ülkede organizasyon düzenledik. Gideceğimiz ülkelere öncesinde bir heyet gönderiyoruz ve raporları alıyoruz. B2B görüşmelerine katıldığımızda bu çalışmalar bize fayda sağlıyor. Dernek olarak bu yıl Latin Amerika ülkelerini hedefimize koyduk. Geçen yıl Latin Amerika ülkelerinde Brezilya, Panama, Kolombiya, Peru gibi ülkelerde Ekonomi Bakanlığı'mızın destekleri ile B2B organizasyonları gerçekleştirdik. Latin Amerika’da Türk dizilerinin çok izlendiğini ülke ihracatı için bunun kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.”
Serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütülüyor
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, EVSİD'in, yüz akı bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirterek, "Aradığımız nitelikli temsil EVSİD tarafından gerçekleştirildi. Latin Amerika’ya açılımımızda ekonomik boyut büyük önem taşıyor. Bu yüzden çok sevinçliyim. " diye konuştu.
Latin Amerika'yı potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığımız bir pazar olarak değerlendiren Çil, şöyle devam etti:
"Özelikle Kolombiya coğrafi konumu ve nüfus açısından büyük önem taşıyor. Bu etkinliğin Kolombiya’da düzenlenmesi çok önemli. THY Kolombiya’ya doğrudan seferlere başladı. Türkiye’ye giden turist sayısı THY ile birlikte 2.5 kat arttı. Firmalarımızın buraya gelmesi çok önemli. Gıda, inşaat, turizm, sağlık, otomotiv sektörü için Kolombiya’da potansiyel bulunuyor. Buradan Türk dizileri de burada revaçta. Serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütüyoruz. Ekonomik ilişkilerin gelişmesi siyasi ilişkileri de etkiliyor. İlişkilerimizi sağlamlaştırmamız için iş adamlarımızın burada olması gerekiyor."
'Bu pazar bizim için parlıyor'
Kütahya Porselen İhracat Bölge Sorumlusu Bekir Oğunday, ürünlerinin bu pazarda yer aldığını, amaçlarının ihracatı daha da fazla geliştirmek olduğunu vurguladı. Oğunday, "İkili iş görüşmelerimiz dolu dolu geçiyor. 13 ülkeden gelen misafirlerimiz bulunuyor. Hepsine kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Görüşmeler yoğun ve hızlı geçiyor. Alıcılar gerçekten başarılı bir şekilde seçilmiş. Gelenler de hali hazırda ürünlerimizi satın alanlar bulunuyor. Bu pazar bizim için parlıyor. Buradaki ihracatımızı yüzde 30 oranında artırmak istiyoruz. Bu bölge, toplam ihracatımızın içinde yüzde 20’lik bir paya sahip" ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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