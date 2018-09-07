Exeter City - Notts County maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Exeter City, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Notts County takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Exeter City 10 puanla 9. sırada, Notts County 1 puanla 24. sırada bulunuyor. Exeter City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Notts County son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Exeter City kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Notts County kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Exeter City son hafta oynanan Crawley Town maçında 3-1 yenildi.

Notts County, Yeovil Town karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Exeter City, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Notts County ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Notts County, 5 gol atarken 9 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ