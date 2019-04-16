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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin üzerinden çıkan dijital materyallerde, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen fotoğrafı ve görüntüler ele geçirildi.
Zafer Samancı'nın haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Ocak 2019 tarihinde Kocaköy ilçesi Suçıktı Mahallesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler 'Zinarin Berxwedan' kod adlı Hacire Yılmaz ve 'Zilan Tolhildan' kod adlı Suzan Çelik etkisiz hale getirildi.
GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Teröristlerin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve stadyumun yakınındaki bir kafeye ait görüntüler tespit edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının olduğu gün keşif yapıldığı bilgisini Konya Emniyetine aktardı.
Vakit kaybetmeden harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri 30 Kasım 2018 tarihinde Konya stadı etrafından bulunan güvenlik, mobese ve dükkânlara ait kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İnceleme sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi stadında yapılan keşfin, etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristle bağlantılı olan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Mehmet G. 39 yaşındaki Mehmet O. ve 28 yaşındaki Hakan T. tarafından yapıldığı bilgisine ulaştı. Konya Polisi şahısların maç günü beyaz bir minibüsle stadın yanına gelerek stad etrafında maç dolayısı ile görev alan polislerin bulunduğu bölgelere ait fotoğraf ve videolar çektiklerini belirledi.
İsimleri belirleyen Konya polisi Mart ayı sonunda operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda Konya Büyükşehir Belediyesi stadında PKK/KCK adına fotoğraflı ve görüntülü keşif yapan Mehmet G., Mehmet O. ve Hakan T. ile birlikte 63 yaşındaki Abdülmecit Ü. yakalanıp, tutuklandı.
29 SAYFALIK İDDİANEMA HAZIRLANDI
Savcılık tarafından hazırlanan ve Konya 7. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilen 29 sayfalık iddianamede 2016 yılında İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda polise yapılan bombalı saldırı örnek olarak gösterildi.
‘ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEKLE TEHTİT ETTİLER’
Tutuklu olan Mehmet G.'nin ifadesinde yaklaşık 6 yıldır Konya'da inşaatlarda çalıştığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan bir yakınımı ziyarete gittim. Yanımıza tanımadığım 3 kişi geldi. Bana PKK adına Konya’da yapılacak bir eylem için keşif yapmamı yapmazsam eşim ve çocuklarımı öldüreceklerini söylediler. Durumu hemen polise gidip bildirdim. Bir süre sonra tarlamda çalışırken isminin Abdülmecit Ü. olduğunu bildiğim kişi yanıma gelerek benimle görüşmek isteyenlerin olduğunu söyleyerek beni evine götürdü. Evde bizi daha önce hiç görmediğim iki kadın karşıladı. Bana kendilerini Derya ve Leyla olarak tanıttılar. Kendilerinin PKK'dan geldiklerini, 'Hakkı' isimli bir şahsın Konya ilinde eylem yapma talimatı verdiğini benimde onların adına Konya’da jandarma ve polis noktalarında keşif yapmamı istediler. Kabul etmedim. Eşim ve çocuklarımı öldürmekle tehdit edince kabul ettim" şeklinde konuştu.
‘EYLEM YERİ İÇİN KARARI BİZ VERDİK’
Konya'da oynanan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının olduğu gün stat çevresinde keşif PKK adına keşif yaptığını da ifadesinde söyleyen Mehmet G. "Yanıma yeğenim Hakan T.'yi de alarak kiralık bir araçla Konya'ya gittim. Hakan'ın bu olaydan haberi yoktu. Daha sonra ona PKK adına keşif olayını anlatınca, Hakan bu olaya çok sevindi. Hakan PKK'ya sempati duyan birisiydi. Konya'ya geldikten sonra Hakan ile keşif yapmaya başladık. Konya İl Jandarma Komutanlığı etrafında keşif yapıp, birkaç fotoğraf çektik. Konyaspor stadının ve polislerin yoğun olarak bulunduğu bölgenin fotoğraflarını Hakan ile birlikte benim telefonuma çektik. Daha sonra çektiğimiz fotoğrafları karşılaştırdık. Eylem için en iyi yerin Konyaspor stadı ve polislerin maç çıkışı toplanma yeri olarak Hakan ile birlikte karar verdik" dedi. Mehmet G. keşif çalışmasının ardından Diyarbakır'a dönerek çektiğin görüntüleri teslim ettiğini ifade etti.
Şüphelilerden Mehmet O. ve Abdulmecit Ü. de suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmalarının ardından 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ve örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakim karşısına çıkacak.
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