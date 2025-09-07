2025 Eylül ayı, yatırımcılar için yoğun bir temettü sürecine sahne olacak. Bu dönemde 16 şirket, yıl içerisinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına temettü ödemesi olarak aktarmayı planlıyor. Ödenecek temettü miktarları ise şirketlerin kâr dağıtım politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterecek. İşte Eylül 2025’e ait güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…