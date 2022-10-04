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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 920 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 753 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 928 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 69,5 ile gemi ve yat hizmetlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,2'sini oluşturan sanayi grubunda yüzde 3 artışla 16 milyar 273 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,9 yükselişle 2 milyar 991 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 7,1'lik azalışla 541 milyon 658 bin dolarlık dış satım oldu.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Eylül ayında ihracatçılar 220 ülkeden 131'inde ihracatı artırdı.

Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla da Birleşik Krallık ve ABD oldu.

45 il ihracatını artırırken, eylülde en çok ihracat yapan ilk 5 il 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa, 1,2 milyar dolarla İzmir ve 995,6 milyon dolarla Ankara olarak gerçekleşti.

Geçen ay 1.942 firma ihracat ailesine katıldı. Söz konusu firmalar, 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birim ihracat değeri, eylül ayında geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 22 artışla 1,62 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin eylül ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 EYLÜL SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 - 2021 2021 - 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) I. TARIM 2.723.151 2.991.763 9,9 15,1 27.880.396 33.555.318 20,4 14,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.772.978 1.873.035 5,6 9,5 18.190.615 21.245.137 16,8 9,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 840.003 1.012.636 20,6 5,1 8.447.919 10.996.869 30,2 4,8 Yaş Meyve ve Sebze 229.151 178.871 -21,9 0,9 3.053.970 3.010.765 -1,4 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 202.731 261.861 29,2 1,3 1.952.255 2.368.438 21,3 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 159.678 146.899 -8,0 0,7 1.499.710 1.622.785 8,2 0,7 Fındık ve Mamulleri 201.451 136.148 -32,4 0,7 1.981.470 1.922.652 -3,0 0,8 Zeytin ve Zeytinyağı 29.806 44.444 49,1 0,2 291.201 385.874 32,5 0,2 Tütün 100.939 84.480 -16,3 0,4 817.901 800.403 -2,1 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 9.218 7.696 -16,5 0,0 146.189 137.351 -6,0 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 299.483 357.221 19,3 1,8 3.098.499 4.069.241 31,3 1,8 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 299.483 357.221 19,3 1,8 3.098.499 4.069.241 31,3 1,8 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 650.690 761.507 17,0 3,8 6.591.282 8.240.941 25,0 3,6 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 650.690 761.507 17,0 3,8 6.591.282 8.240.941 25,0 3,6 II. SANAYİ 15.796.307 16.273.333 3,0 82,2 160.673.626 188.075.652 17,1 82,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.386.519 1.392.831 0,5 7,0 14.381.902 15.493.851 7,7 6,8 Tekstil ve Hammaddeleri 943.333 936.392 -0,7 4,7 9.598.946 10.672.701 11,2 4,7 Deri ve Deri Mamulleri 171.826 210.247 22,4 1,1 1.610.106 2.000.093 24,2 0,9 Halı 271.361 246.191 -9,3 1,2 3.172.850 2.821.057 -11,1 1,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.277.944 2.920.857 28,2 14,7 23.376.402 32.662.875 39,7 14,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.277.944 2.920.857 28,2 14,7 23.376.402 32.662.875 39,7 14,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 12.131.844 11.959.645 -1,4 60,4 122.915.323 139.918.927 13,8 61,3 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.942.330 1.928.009 -0,7 9,7 19.807.911 21.617.714 9,1 9,5 Otomotiv Endüstrisi 2.465.094 2.753.508 11,7 13,9 29.652.024 30.415.585 2,6 13,3 Gemi, Yat ve Hizmetleri 117.630 199.350 69,5 1,0 1.440.310 1.637.256 13,7 0,7 Elektrik ve Elektronik 1.276.019 1.341.770 5,2 6,8 13.796.913 14.772.434 7,1 6,5 Makine ve Aksamları 875.251 952.195 8,8 4,8 9.091.475 10.066.123 10,7 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.148.073 1.189.691 3,6 6,0 11.165.504 14.689.290 31,6 6,4 Çelik 2.584.385 1.775.951 -31,3 9,0 19.396.342 23.625.385 21,8 10,4 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 414.216 460.515 11,2 2,3 4.441.581 5.376.273 21,0 2,4 Mücevher 507.313 601.385 18,5 3,0 5.206.056 7.068.544 35,8 3,1 Savunma ve Havacılık Sanayi 239.695 166.567 -30,5 0,8 2.852.261 3.919.091 37,4 1,7 İklimlendirme Sanayi 550.045 579.218 5,3 2,9 5.936.642 6.588.935 11,0 2,9 Diğer Sanayi Ürünleri 11.793 11.485 -2,6 0,1 128.301 142.297 10,9 0,1 III. MADENCİLİK 582.749 541.658 -7,1 2,7 5.689.928 6.532.392 14,8 2,9 Madencilik Ürünleri 582.749 541.658 -7,1 2,7 5.689.928 6.532.392 14,8 2,9 T O P L A M (TİM*) 19.102.207 19.806.754 3,7 87,6 194.243.950 228.163.363 17,5 90,3 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.613.356 2.809.633 74,1 12,4 17.809.176 24.463.233 37,4 9,7 GENEL İHRACAT TOPLAMI 20.715.563 22.616.387 9,2 100,0 212.053.127 252.626.595 19,1 100,0