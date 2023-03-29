Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edilmesinin ardındna Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik dilekçesi verildikten sonra ay başından itibaren maaşlar ödenmeye başlanıyor. Nisan ayında aylık ödeme alınabilmesi için 31 Mart'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İşte EYT ilk maaş ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...