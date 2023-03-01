EYT düzenlemesi dün akşam Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmede kabu edildi. Düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasalaşacak. EYT'den yararlanmak isteyen ve gerekli prim gününü dolduran çalışanlar ise "Çalışırken emekli olunur mu? EYT'den yararlanmak için işten çıkmak gerekli mi?" sorularının cebaını araştırıyor. . İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgi detaylar...