Eyüpspor: 1 - Galatasaray: 5 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında üçüncülük mücadelesi veren ikas Eyüpspor sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele konuk takımın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray, 29. dakikada Roland Sallai ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da sarı-kırmızılı takım 56. dakikada Lucas Torreira golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı. Victor Osimhen ise 71. dakikada sahneye çıktı ve 3-0 yaptı. Ev sahibi ekipte 79. dakikada Luccas Claro farkı 2'ye düşüren golü atarken; G.Saray'dan Alvaro Morata 87 ve 89. dakikalarda sahneye çıkarak skoru tayin etti: 5-1

Bu sonucun ardından Cimbom, zirve yarışında hata yapmadı ve 80 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Ligin 34. haftasında Eyüpspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. REKLAM OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde oynattığı 3 oyuncuya Eyüpspor karşısında forma vermedi. Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti.

CUESTA VE JELERT KADRODA YOK Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı. Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı. OKAN BURUK, SÜPER LİG'DE 300. MAÇINA ÇIKTI Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı. REKLAM

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı. Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. GALATASARAY TARAFTARI ARDA TURAN'I ÇAĞIRDI Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası üzerinde bulunan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta top, yan direğe çarpıp auta çıktı. REKLAM 18. dakikada Lemina'nın soldan ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle önüne alan Sallai, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldı. Macar futbolcunun vuruşunda Berke, ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi. 27. dakikada Ampem'in ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Muslera, soluna yatarak topu kontrol etti.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas gerisinde bulunan Osimhen'in vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Arka direğe hareketlenen Sallai, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Caner Erkin'in ıskaladığı top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 56. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Torreira, kafalardan seken topla arka direkte buluştu. Uruguaylı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2.