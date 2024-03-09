Eyüpsultan Belediyesi CHP’li Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen: Gençleri hayata bağlarsak uyuşturucudan koruruz

Eyüpsultan Belediyesi CHP’li Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, Habertürk TV’de Oylum Talu’nun konuğu oldu.

Bütün politikalarında önceliklerinin çocuklar, gençler, kadınlar ve sokaktaki dostlar olduğunu söyleyen Özmen, Eyüpsultan’ın doğru bütçe yönetimi yapıldığında ve sosyal politikalara ağırlık verildiğinde herkesin yaşamak isteyeceği bir ilçe olacağını ifade etti.

“Bir açık hava müzesi olan Eyüpsultan İstanbullullar ve Eyüpsultanlılar tarafından yeterince yaşanmıyor” diyen Özmen, “yaşam kalitesi artmış, yaşayan, ekonomisi büyüyen, yaşamsal sorunları çözülmüş ve katılımcı bir Eyüpsultan” hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Eyüpsultan’ın son dönemde uyuşturucu operasyonlarıyla anılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Dr. Mithat Bülent Özmen, “Çocukların ve gençlerin bu illete bulaşmaması için baştan önlem alınması gerekir. Rehabilitasyon merkezleri yapmak yetmez. Parkları aydınlatmak gibi basit uygulamaların yanı sıra okul zabıtası sistemimizle bunu çözeceğimize inanıyoruz. Okullarda ve sokaklarda çocuklarımızı koruyacağız. Bunun en doğru yatırımı da spor ve sanat tesisleri açmakla olacak. Bir çocuğun hayata bağlanmasını sağladığımızda onu bu illetten koparırız. Spor yapan, sanatla, edebiyatla ilgilenen çocuklar uyuşturucudan korunur. Biz çocukları hayata bağlayacak, güvenle ve rahatça sosyalleşeceği tesisleri yapacağız” dedi.

“BEŞ YILDA 10 YILLIK HİZMETE TALİBİZ”

Eyüpsultan’ın yapı stokunun üçte ikisinin şüpheli olduğunu belirten Özmen, “Otopark sorunu yaşamsal bir sorun haline geldi, itfaiyeye ambulansa yol yok. Altyapının gerektirdiği yatırımlar eksik olduğundan kentsel dönüşüm de doğru olmuyor. Oysa otopark kapasitesini beş kat artıracak bir potansiyel var. Rant değil hak temelli bir kentsel dönüşüm anlayışıyla Eyüpsultan’ı herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getirmek mümkün” dedi.

Daha önce pek çok ulusal ve uluslararası şirketin ve İGDAŞ’ın bütçelerini başarıyla yönettiğinin altını çizen Özmen, “Eyüpsultan’ın bütçesini de doğru yöneteceğim. Kadınların, emeklilerin, yaş almışların hayatına dokunacağız. Beş yılda 10 yıllık hizmet vereceğiz” dedi.