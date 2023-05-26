AA'nın haberine göre, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası mevkisinde seyreden kamyonun dorsesi sebebi bilinmeyen nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çarpma sonucu dorse kamyondan ayrıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Fotoğraf: AA

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.