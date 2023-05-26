Eyüpsultan’da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu, dorse kamyondan ayrıldı.
ÜST GEÇİDE ÇARPARAK AYRILDI
AA'nın haberine göre, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası mevkisinde seyreden kamyonun dorsesi sebebi bilinmeyen nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çarpma sonucu dorse kamyondan ayrıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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