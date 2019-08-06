Son zamanlarda Eyyam-ı Bahur sıcaklarının konuşulmaya başlamasıyla vatandaşlar Eyyam-ı Bahur'un ne demek olduğunu ve ne zaman olduğunu merak etmeye başladılar. Meteoroloji uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur ne zaman? İşte Eyyam-ı Bahur ile ilgili merak edilenler...

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve en boğucu günlerine verilen, dilimize Arapça'dan geçmiş bir kelimedir. Dünyanın her yerinde farklı bir isimle anılır. Günümüzde bu sıcaklara "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları", "Afrika sıcakları" gibi isimler de verilmektedir.

Eyyam-ı Bahur'un, Kuzey Yarımküre'de temmuz ve eylül ayları içinde yaşandığı kabul edilmektedir. Güney Yarımküre için ise bu dönem ocak ve mart ayları arasındadır. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN 2019?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Eyyam-ı bahur sıcakları etkisini göstermeye başladı. Termometreler 40 derecenin üstüne yükseldi. Sıcaklıklar Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te 40 dereceye kadar çıktı. Eyyam-ı Bahur'un Güneydoğu Anadolu'da 31 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse tarafından yapılan açıklamada, bir süredir yağışlı havanın yaşandığı İstanbul ile yurdun bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası etkisine gireceği belirtildi. Ülkenin güney sahilleri ile kıyı Ege'de kuru ve kavurucu sıcakların başladığını dile getiren Köse, şöyle devam etti: "Antalya, Adana gibi illerde havaalanında uçaktan inildiğinde, insanın yüzüne sanki sıcak üfleyen fan vurur ve bir anda etraf bulanıklaşır. İşte bu eyyam-ı bahur sıcakları olarak adlandırır. Bugünlerde de o sıcakları yaşıyoruz. İstanbul'da hava sıcaklıkları bu haftadan itibaren 35 dereceye çıkacak, güney ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklık 40 derece ve üzerinde seyredecek. Nem, sıcak havayı daha sıcak hissettirir, insanı bunaltır. Nemin yüzde 60 ve üstü ile yüzde 30 ve altı rahatsız eder. Sıcaklık 33 derece, nem oranı yüzde 65 olduğunda, gölgede hissedilen sıcaklık 41 derece, güneş altında ise 10 derece daha ilave edildiğinde 51 derece olacaktır. Bu da insanları bunaltacaktır. İstanbul'da da insanı en çok nem etkiliyor. Nemin etkisiyle 35 derecelik sıcaklık, 45 derece olarak hissedilecek."

Sıcak hava dalgasından etkilenmemek için saat 10.00 ila 16.00 arasında mümkün olduğu kadar güneşten uzak durulması, gölgenin tercih edilmesi, şapka kullanılması, güneş koruyucu sürülmesi ve cildin örtülmesi gibi önlemler alınabileceğini dile getiren Köse, "Sıcak hava dalgalarından kötü bir şekilde etkilenmek istemiyorsanız, gölgede, hafif, sulu ve yavaş bir yaşam sürdürmeye dikkat edin." dedi.

KALP VE GÖĞÜS HASTALARI İÇİN RİSKLİ!

Eyyam-ı Bahur, kalp ve göğüs hastalıkları bulunanlar için riskli bir dönemdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyete yol açabilir. Tansiyon da bu dönemde risk grubunda olan hastalıklardan. Bu yüzden tansiyon hastalarının da 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları önem arz ediyor.

Aynı zamanda uzmanlar, yaşlıların, hamilelerin ve çocukların da güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundular.