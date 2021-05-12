Ezgi Alaş'tan 'Gölge' 0:00 / 0:00

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Ezgi Alaş'ın ilk teklisi "Pacha Mama" ise 25 Eylül 2020 tarihinde çıkmıştı. Sözü ve müziği Alaş'a ait "Gölge", karantina sürecinde projelendirilirken, şarkının aranjesi de müzisyenler tarafından evlerinde tasarlanarak kaydedildi.

Sanatçı bu klibini İzmir'de çekti. Klibin senaryosunu da yazan Ezgi Alaş, "Benim iç dünyamı şarkıyla bağlantılı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alaş, klipte oynamayarak, yardımcı yönetmen olarak yer aldı. Klipte 5 dakika boyunca tek plan karanlık, doğaçlama bir çağdaş dans koreografisi gerçekleşiyor. Arada ışıklar, koca salonda yerler değişiyor. Performans sanatçısı en son tribal saykodelik projeksiyon görüntüleriyle final yapıyor.