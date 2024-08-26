Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu

"RAPOR HAZIRLANDIKTAN SONRA ÇEKİLME ANLAM İHTİVA ETMİYOR"

Heyetin henüz Ezgi Apartmanı dosyasına çekilme dilekçesi vermediğini belirten Epözdemir, "Bilirkişi, kamuoyunda da bir fikri takip ve farkındalık yaratıldığı için bu süreçle ilgili bütün görev almış oldukları dosyalardan bir bir çekilmeye başladılar. Bizim dosyamıza ise herhangi bir çekilme vermediler. Tabii bu çekilmenin pratikteki önemi, son derece önemli. Çekilme, bilirkişi raporu tanzim edilirse bir anlam ihtiva etmiyor. O bilirkişi raporuyla yine hükme esas alınabiliyor. Çekilmenin anlam ihtiva edebilmesi için raporun henüz hazırlanmaması ve dosyanın bilirkişilerde mevcut haliyle bulunuyor olması lazım. İlginç bir şekilde bazı dosyalardan çekilme dilekçeleri verildi, bazı dosyalar bakımından verilmedi. Bizim dosyamızda herhangi bu konuda bir gelişme an itibarıyla yok" diye konuştu.

OLASI KASTTAN YARGILANIYORLAR

Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu, 2’si firari 5 sanığın yargılandığı dava, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin ve tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya, 4 Ekim'de görülecek 4'üncü duruşma ile devam edilecek.