Ezgi Eyüboğlu: Bütün dünyada konuşulan bir şey

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ezgi Eyüboğlu, Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan oyuncu, kendisine indirim haftasını hatırlatan muhabirlere "Pazartesi ben de bakmaya geldim. Yeni geldim, mağazalara bakacağım. Kendime alışveriş için geldim" dedi.

"ÖNCEDEN PLAN YAPMAYI SEVMİYORUM"

Ezgi Eyüboğlu, yılbaşı için tatil planının olup olmadığı sorulması üzerine "Daha bir ay var. Önceden plan yapmayı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.