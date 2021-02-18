Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programının bu haftaki konuğu oldu. Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Eyüboğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen ve evin tek kız çocuğu olduğunu anlatan Eyüboğlu, "Bir evin bir kızı" olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etti.