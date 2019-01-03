Enis Arıkan, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın kendisine yaptığı doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın pasta elinde kendisini beklediğini asansör kapısı açılınca gören Arıkan’ın paniği kameralara böyle yansıdı. Arıkan'ın "Bugün benim doğum günüm" notuyla paylaştığı video çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o anlar:

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