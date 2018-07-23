Ezgi Mola ve yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan'ın sosyal medya paylaşımları takipçilerine tebessüm ettiriyor. Çok yakın olan iki arkadaş, sık sık birlikte vakit geçiriyor.



Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın konserinden sahne şovunu görmek isteyen Ezgi Mola'yı kucağına alıp kaldıran Enis Arıkan, "Belimi sakatladım, yatıyorum" diye esprili bir yorum yapmıştı.

"BANA GELEN İŞ YAPMADAN GİDEMEZ"

Enis Arıkan, daha sonra Ezgi Mola'dan belinin intikamını almak istemiş olacak ki oyuncuya ev işlerini yaptırdı. Arıkan, o anları da "Bana gelen iş yapmadan gidemez" notuyla Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

İşte Enis Arıkan'ın paylaşımı:





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