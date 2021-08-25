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Haberler Magazin Ezgi Mola: Bu risk durumu devam ettiği sürece... - Magazin haberleri
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Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom yaşamadığını söyledi

Ezgi Mola: Bu risk durumu devam ettiği sürece... - Magazin haberleri

'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' rolüne hayat veren Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu. Hastalığı hafif atlattığını belirten ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

SEMPTOM YOK

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum." ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının %90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın." sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu.

19.191 VAKA, 230 ÖLÜM

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

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