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HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi"Merih Demiral, Porto'ya 1 gol hediye etti!"
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Fabio Capello, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'ya yüklendi

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederken İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'ya yüklendi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Porto'yu uzatmalarda 3-2 mağlup etmesine rağmen organizasyona veda eden Juventus'un elenmesinin yankıları sürüyor. Bir dönem Juventus'u da çalıştıran 74 yaşındaki İtalyan teknik adam Fabio Capello ise karşılaşma sonrasında Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'a yüklendi.

Maçı Sky Sport'ta yorumlayan Capello, Ronaldo'nun Porto'nun frikik golünde barajda yaptığı hataya dikkat çekerken, "Ronaldo'nun barajda yaptığı hareketin bir açıklaması yok. Affedilemez bir hata. Barajda duran kimse vurulmaktan korkmaz. Arkasını döndü. Büyük hata..." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında milli futbolcu Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Capello, Merih Demiral'ı da eleştirerek penaltı pozisyonunda yavaş kaldığını ve Porto'ya bir gol hediye ettiğini söyledi.

Juventus geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'ne son 16'da Lyon'a elenerek veda etmişti.

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