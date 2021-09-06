Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Fabricio Bustos'tan flaş açıklamalar geldi.

Arjantinli sağ bek, transferin gerçekleşmediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı. Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi.

Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok garip!"

Kulüplerin 2.5 milyon euro'ya el sıkıştığını ancak daha sonra anlaşmanın bozulduğu belirtilirken Bustos şöyle devam etti:

"Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir. Independiente ile pazarlık ya da görüşme halinde değilim. Kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım."