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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da fabrikada vinç faciası: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler
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Bursa'da fabrikada vinç faciası: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Bursa'da, bir fabrikanın bahçesindeki vinç çalışma sırasında devrildi. Vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Bursa'da fabrikada vinç faciası: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler
AA

Bursa'da fabrikada vincin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Nilüfer ilçesindeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde çalışma yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle vinç devrildi.

Kazada, vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar (41), olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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