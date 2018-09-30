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Fabrikadan kovuldu dolmuş şoförü oldu

Sakarya'da yaşayan 37 yaşındaki Melek Sert, en uzun şehiriçi dolmuş hattında şoför olarak görev yapıyor. Görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden direksiyon sallayan Melek Sert, "Çok olumlu tepkiler alıyorum, özellikle kadın yolcularımız çok seviniyor. Araba kullanmayı çok seviyordum, artık bu işten parada kazanıyorum" dedi.

30.09.2018 - 17:38 | Güncelleme:

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Melek Sert, yıllarca şoförlük yapabileceği bir iş aradı. Bir tekstil fabrikasında çalışırken işten çıkartılan Sert, soluğu Tekeler–Et Balık hattı dolmuş durağında aldı. Durak Başkanı Halil Çepni ile görüşerek iş başvurusu yapan Sert, kısa bir eğitimin ardından işbaşı yaptı. Yaklaşık 2 haftadır yolcu taşıyan Melek Sert, olumlu tepkiler aldığını söyledi.

"ŞOFÖRLÜK HAYALİMDİ"
Araba kullanmayı çok sevdiğini belirten Melek Sert, "Hayalim hep araba kullanabileceğim bir işte çalışmaktı. Fabrikada çalışırken ek iş yapmayı düşünüyordum daha sonra işten çıkarılınca dolmuş şoförlüğü yapmaya karar verdim. Yolculardan ve diğer araç sürücülerinden çok güzel tepkiler alıyorum. Beni cesaretimden dolayı tebrik ediyorlar. Yollarda kadın bir dolmuş şoförü görmek herkesi şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.



DİĞER ŞOFÖRLER DESTEKLİYOR
Aynı durakta görev yapan Savaş Bakar, "Bence çok güzel oldu, mesleğimize de güzel bir dokunuş oldu. Herkes kendine çeki düzen vermeye başladı. Ben destekliyorum ve kadın sürücülerin sayısının artmasını istiyorum" dedi. Resul Budaklar ise "Durağa geldiğinde şoförlük yapmak istediğini söyleyince gözlerimi büyütüp ‘ciddi misin?' diye sormuştum Melek de bana ‘ne gözlerini büyütüyorsun?' diye karşılık vermişti. Biz çok memnunuz, birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz. Bizim için de güzel bir değişiklik oldu" şeklinde konuştu.



HEDEF KADIN ÇALIŞANLARIN ARTMASI
Tekeler-Et Balık Dolmuş Hattı ile Şehiriçi Taksi Dolmuş Kooperatif Başkanı Halil Çepni, " Sakarya Büyükşehir Belediyemizdeki otobüs şoförleri arasında 3 bayan sürücünün olması bize cesaret verdi. Başvuru geldiği zaman yönetim olarak biz de neden olmasın diyerek kabul ettik. Doğru bir karar verdiğimizi, aldığımız olumlu tepkilerden anlıyoruz ve bu durumdan oldukça memnunuz. Bayan çalışanlarımızın daha da artması için her türlü imkan sağlamaya hazırız" dedi.

 

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