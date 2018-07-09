Yargıtay, şaka amaçlı çekilen videoların sosyal paylaşım sitesinde yayımlamanın özel hayatı ihlal ettiğine hükmetti. Çorum'da, mesai arkadaşına muziplik yapmak isteyen işçinin yaptığı şaka pahalıya mal oldu. Aynı işerinde birlikte çalıştığı arkadaşı uyuduğu esnada ağzına kalem yerleştiren muzip işçi, mesai arkadaşının alaya alınacak nitelikteki bu tuhaf görüntüsünü gizlice cep telefonuyla kaydetti ve daha sonra Facebook'ta paylaştı. İHA'nın haberine göre, kendisine yapılan her ne kadar şaka olsa da itibarının zedelendiğini düşünen mağdur işçi, soluğu mahkemede aldı. Şakacı işçi hakkında Çorum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama, görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme sulu şakanın faturasını kesmekte gecikmedi. Kalemin uyuyan işçinin ağzını yardığına dikkat çeken Mahkeme, 'Kasten yaralama' suçundan şakacı işçiyi 2 bin lira cezaya çarptırdı. Mahkeme, şakacı işçiyi 'Görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarında ise şakacı işçiyi hapis cezasına çarptırdı. Kararla sarsılan şakacı işçi soluğu Yargıtay'ta aldı. Temyiz edilen kararda son noktayı Yargıtay 12. Ceza Dairesi koydu. Daire, suç kastı bulunmayan sanık şakacı işçinin temyiz talebini reddederek, mahkeme kararını onadı. Hukukçular, Türk Ceza Kanunu'nun 134'üncü maddesinde düzenlenen 'özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek' suçunu işleyenlerin 2 ile 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığına dikkat çekti.

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