Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleşen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının görüntüleriyle ilgili Facebook'tan açıklama geldi.

Görüntülerin yayılmasıyla ilgili olarak eleştiri oklarının hedefi olan Facebook, saldırıdan sonraki ilk 24 saat içerisinde, tüm dünyada 1.5 milyon videonun kladırıldığını duyurdu.

Kaldırılan görüntülerden 1.2 milyondan fazlasının yükleme aşamasında, henüz yayınlanmadan kaldırıldığı ifade edildi. Facebook, terör saldırısının en çok şiddet içeren kısımlarının çıkarıldığı montajlı videoların da siteden kaldırıldığını açıkladı.

Terör saldırısının faili Brenton Tarrant, üzerine taktığı kamerayla saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı. Saldırının kan donduran görüntüleri tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştı.