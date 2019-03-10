Eskişehir'den Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek için yola çıkan S.S. yönetimindeki 06 PZC 58 plakalı kamyonun damperi, Söğüt ilçesi yol ayrımına geldiğinde açıldı. Kamyonun damperi, karayollarının yol ayrımını gösteren yön levhasına çarptı. Yerinden sökülen yön levhası, kamyon ile damper arasına sıkıştı.

YÖN LEVHASIYLA 100 METRE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 100 metre ileride duran kamyon şoförü S.S., polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Kamyon şoförü S.S., "Seyir halindeyken sanırım teknik arıza nedeniyle damper bir anda açıldı. Sonra tabelaya çarptım ve yerinden söküldü. Ben de hemen aracı durdurdum polis haber verdim. Kamyonda maddi hasar var" dedi.