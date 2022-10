Faciaya davetiye! İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü

"GEÇEN SENE DE BİR ARKADAŞIMIZ BÖYLE BALIK SEVDASINA BOĞULARAK GİTTİ"

Eyüpsultan´dan balık tutmak için düzenli olarak Karaburun Mahallesi´ne geldiğini söyleyen Fırat Aybar "Ben buradaki kayalıklara gidiyorum. O kayanın orası çok tehlikeli, dalgalar çok. Biz buradaki kayalıklardan olta atıyoruz. Oraya çıkanları da desteklemiyoruz. Geçen sene de bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti. O yüzden orayı uygun görmüyorum. O kayaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Karadeniz´in suyu tehlikeli olduğu için an be an değişebiliyor. Belki 5 dakika sonra su seviyesi 2 katına da çıkabilir. Niye çıkıyorlar o kayaya ben de anlamıyorum. Ben çıkmam. Şu an deniz de çok asi" dedi.