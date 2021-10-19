Scooterda akılalmaz görüntü! 0:00 / 0:00

DHA

Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli scooterlar, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor.

DHA'nın haberine göre, dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda scootera aynı adan 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı.

Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği scooter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Scooterdakilerden biri 'Selam olsun' diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin 'Düşeceksiniz, düşeceksiniz' sözleri kameraya kayıtlarına yansıdı.