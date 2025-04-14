Fagioli'den açıklama: Artık sahaya odaklanmak istiyorum!

İtalya'daki yeni yasa dışı bahis soruşturmasında adı ilk sırada geçen futbolculardan olan ve halihazırda Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, adalete olan borcunu ödeyerek bu konudaki cezasını 2023 yılında çektiğini ve artık sahaya odaklanmak istediğini söyledi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasında ceza alan Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin o dönem başka futbolcularla olan mesajlaşmalarından hareketle 11 Nisan’da başlattığı yeni bahis soruşturmasının yankıları sürüyor.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde teknik takiple elde edilen bazı yazışma ve bilgiler, basında yer almaya devam ediyor.

2023 yılında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay sahalardan men cezası alan ancak o dönemki yazışmaları bugünkü soruşturmaya temel oluşturduğu için adı yeniden gündeme gelen Fagioli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Adalet karşısındaki borcumu ödedim. Bir mahkûmiyetle ve tamamen hak edilmiş bir men cezasıyla, sürekli ve haklı aşağılanmalarla, hissettiğim utançla ve bir daha ayağa kalkamayacak olma riskiyle." dedi.

REKLAM Ciddi şekilde kumar bağımlılığı olduğunu ve bunu etrafındaki herkese ve basına anlattığını dile getiren Fagioli, "Ama şimdi medyanın bu kadar üstüme gelmesi, o karanlık günlerin hayaletlerini yeniden canlandırıyor." ifadesini kullandı. Fagioli, bundan sonra sahaya odaklanmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: "O olaylar yaşandığında 19 yaşındaydım ve kumar bağımlılığı beni tamamen ele geçirmişti. Pişmanım ama hayat bana ikinci bir şans verdi ve ben bu şansı değerlendirmek istiyorum. Zaten gereken tüm cezayı çektim. Artık saygı bekliyorum. Yaptığım hatalar yüzünden istemeden bu işe karışmış ya da sadece bir gazete satırında adı geçmiş tüm meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan özür diliyorum. Fiorentina’ya, Juventus’a, dostlarıma ve özellikle de aileme teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi, onları hayal kırıklığına uğrattığım halde, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı, hep yanımda oldular. Bu konuyla ilgili bir daha konuşmayacağım. Artık tek yapmam gereken, sahada elimden gelenin en iyisini vermek." Fagioli'nin avukatı Armando Simbari de Fiorentina'da kariyerini sürdüren müvekkilinin spor adaleti cephesindeki cezasını çektiğini, bugünkü durumun yeni bir durum olmadığını ve bu sayfanın kapandığını savundu.

REKLAM FAGIOLI, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE 205 BİN EURO'YU BAHİSTE KAYBETMİŞ Soruşturmayla alakalı İtalyan basınında bazı dinleme kayıtları ve yazışmalar da yer almaya devam ediyor. La Repubblica gazetesinin haberinde, Nicolo Fagioli'nin 14 Şubat 2023’te saat 14.00 ile 19.00 arasında bulduğu tüm boş zamanda NBA maçlarına her biri 15 bin avroluk bahisler oynadığı ve toplamda 250 bin avroyu birkaç saat içinde kaybettiği belirtildi. La Gazzetta dello Sport'un bir haberinde de Fagioli'nin bahis oynamak için 31 kişiden toplamda 587 bin avro borç aldığı ve bunu yaparken de lüks bir saat markasından alım yapıyormuş gibi bunu gerçekleştirdiği ifade edildi. Haberde Fagioli'nin saat alımlarıyla ilgili sohbetlerde bir dönem Juventus'tan takım arkadaşı olan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın adını yazışmalarda geçirdiği ileri sürüldü.

GALATASARAYLI MORATA HAKKINDA ÇIKAN HABER İDDİALAR YALANLANDI Söz konusu haberlerin ardından Morata, Instagram hesabından hemen bir hikaye paylaşımı yaparak, hakkındaki haberleri ve iddiaları yalanladı. REKLAM Morata, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan bilgileri gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, söz konusu yıllarda Fagioli'ye yardımcı olduğum tek şey, bir arkadaş ve ondan daha deneyimli bir kişi olarak kariyeri hakkında ona tavsiyelerde bulunmak oldu. Durumu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Nicolo'yu çok seviyorum ve umarım en kısa zamanda tüm hatalarını düzeltir. Ancak onun durumuyla hiçbir ilgim yok ve sizden yalan veya yanlış haber yaymamanızı rica ediyorum. Tekrar ediyorum, ortaya çıkan bilgilerin tamamını reddediyorum çünkü hepsi yanlış. Teşekkür ederim." İTALYA'YI SARSAN YENİ BAHİS SORUŞTURMASI İtalya'da 11 Nisan'da çıkan haberlerde, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. REKLAM Milano Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, aralarında isimleri 2023'teki yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli başta olmak üzere, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtilmişti.