‘Fahrenheit 451’e online prömiyer



Tatbikat Sahnesi, pandemi nedeniyle tiyatroya gidemeyen sanatseverler için online prömiyer gerçekleştirdi.

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve baş rolde oynadığı, Ray Bradbury'nin yazdığı ‘Fahrenheit 451’ oyunu önceki akşam tarihi Fişekhane’de ilk kez seyirciyle buluştu.

Pandemi önlemleri alınarak mesafeli koltuklarda izlenen oyunun temsili aynı zamanda Türkiye’de online olarak yayınlanan ilk tiyatro prömiyeri oldu. Oyun öncesi Tatbikat Sahnesi’nin sosyal medya hesaplarından kulisten ve fuayeden yapılan canlı yayınlar ile online seyirciye tiyatro atmosferi yaşatıldı.

"ERİŞİM SIKINTISINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜM GELİŞTİRDİK"

Online prömiyer ile pandemi sürecinde seyircinin yeni oyunlara erişim sıkıntısını aşmak için yenilikçi bir çözüm geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, “Kalabalık ortamda olmak istemeyen insanların endişelerini bir parça giderebilmek için Tatbikat Sahnesi olarak buna karar verdik. Dijital ortamda Türkiye'nin her yerinden prömiyerimize salondaki seyircimiz gibi aynı heyecanla katılabildiler” diye konuştu. Oyunun bir sonraki temsili 11 Ekim’de Fişekhane’de olacak.

Fahrenheit 451’in prömiyerine ünlü isimler de katıldı. Burcu Özberk, Yasemin Allen, Yurdaer Okur, Serhat Kılıç, Denizcan Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan oyunu beğeniyle izlediklerini belirtirken ilk online prömiyer deneyiminin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan tiyatrolara yeni bir yol açabileceğini ve nefes aldırabileceğini dile getirdiler.