Fahrettin Altun: Boykot girişimleri akamete uğratılmıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu:

Son dönemde, millî ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde “boykot” girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kastetmiştir.

Son dönemde, millî ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde “boykot” girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 2, 2025

CHP, uzun süredir içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkânlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla “hayatı durdurma” gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, “Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor; biz sadece destekliyoruz” şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir.

"DÜN BAŞARAMADIKLARI GİBİ BUGÜN DE BAŞARAMAYACAKLAR"

Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz: Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir. Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin “hayatını durdurmak” isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar.