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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi

        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza, delil olmayınca iptal edildi

        Fahri trafik müfettişlerinin yazdırdığı cezalarla ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. İzmir'de fahri müfettişin yazdırdığı bir ceza, delil olmayınca iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:34
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        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
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        İzmir'de, otomobil sürücüsü N.N.'ye fahri müfettiş tarafından yazdırılan ceza, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 8 Nisan'da, İzmir-Çeşme çevre yolu Uzundere çıkışında meydana geldi.

        Otomobil sürücüsü N.N.'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından idari para cezası yazdırıldı.

        Avukat Oğuzhan Bizkevelci
        Avukat Oğuzhan Bizkevelci
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        "GÖRSEL TESPİTE DAYANIYOR"

        Cezanın kendisine tebliğ edilmesinin ardından N.N., avukatı Oğuzhan Bizkevelci aracılığıyla yargıya başvurdu. İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, Kabahatler Kanunu'nun 'Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir' maddesine atıf yapılıp, cezanın iptali istendi. Hakimlik, 'Fahri Trafik Müfettişliği İhlal Tespit Tutanağı'nda hiçbir delil ortaya konmadığını belirtti. Cezanın Fahri Trafik müfettişinin anlık görsel tespitine dayandığı da dikkat çekilip, Fahri Trafik müfettişliğinin tespit edilen ihlali delillendirme zorunluluğu olmadığına dair bir maddenin bulunmadığı da vurgulandı. Bu gerekçelerle, hata yapılması ihtimalinin bulunduğu, bu haliyle kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin toplanması gerektiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

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        İTİRAZ KABUL EDİLDİ

        İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, N.N.'nin, ilgili kanun maddesini ihlal ettiğine dair fotoğraf, video gibi delil elde edilmeden tespit tutanağı düzenlenmiş olması nedeniyle tutanak dışında ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığını belirtti. İtirazı kabul eden mahkeme, fahri trafik müfettişi tarafından yazdırılan idari para cezasının iptaline karar verdi.

        Kararla ilgili konuşan avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Mahkeme, vermiş olduğu kararla Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan somut delille desteklenmeyen cezanın iptaline karar verdi. Kararın emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyim" dedi.

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