Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan Özçivit ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

Çocuk konseptli bir mekandan çıkan Evcen, "Bu aralar sık sık görüşüyoruz. Karan evde bu aralar, sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıp, vakit geçiriyoruz. Bana da iyi oluyor. Çok eğlenceli etkinlikler var" diye konuştu.