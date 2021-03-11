"İNŞALLAH RESSAM OLUR"

3 gün önce oğlu Karan ile resim yaptıkları anları "Küçük ressamım işbaşında" notuyla yayınlayan ve güzel yorumlar alan Fahriye Evcen, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Güzel bir gün geçirdik. Ben de o anları paylaştım. İnşallah ressam olur. Şu an çok erken ama çok seviyor resim çizmeyi" ifadelerini kullandı.