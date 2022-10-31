'Faiz indirimi krediye ucuza erişebiliyorsanız işe yarar' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu.

Makro ihtiyati tedbirler yeni ekonomi modelini desteklemek için değil, modelin bir yan etkisi olarak çıkan enflasyonu kontrol etmek için alınan kararlar olduğunu belirten Aran Bizi (bankaları) ekonomi modelini baltalayan aktörler gibi göstermeye çalışılmasına isyan ediyorum. Bankaları hedef yapıp 'ben yüzde 9'a indirdim kredi vermeyen onlar demek' kolaycılık” ifadelerini kullandı.

Ekonomi modeli destekleniyorsa hep beraber desteklemek gerektiğini belirten Aran “Bankalar olarak biz desteklerken TCMB’nin de bizi desteklemesi gerekiyor” dedi.

'SORUNLARIMIZ OLDUĞUNU İFADE EDEYİM'

Alınan tedbirlerle beraber Yeni Ekonomi Modeli'nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldiklerini belirten Aran şöyle devam etti:

"Faiz indirimi krediye daha ucuza erişebiliyorsanız işe yarar. Eğer kredi ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Amacımız krediyi erişilebilir kılmak, bunu yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımız olduğunu ifade edeyim."

Büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için kredilendirmenin seçici yapılıyor olması ve verimli yatırımların finanse edilmesi gerektiğini belirten Aran "Bunun mümkün olmadığı durumlarda banka kredileriyle bankacılık sektörüyle büyüme arasındaki ilişki zayıflamaktadır" diye konuştu.