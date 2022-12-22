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Haberler Para Faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
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Merkez'den bugün ne bekleniyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen ay politika faizini yüzde 9 ile 2 yılın ardından ilk kez tek haneye indirdi. Faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiğini açıkladı. Dolayısıyla bugün faizi sabit bırakması bekleniyor

Faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te yılın son faiz kararını açıklayacak.

PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 9'a çekti. Son 4 toplantıda toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi gelirken, politika faizi böylece Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye geriledi.

'DÖNGÜNÜN SONLANDIRILMASINA' KARAR VERDİ

Geçen ay yayınlanan karar metninde ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. ''Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir'' denildi.

Dolayısıyla bugün Merkez'den politika faizini yüzde 9'da sabit bırakması bekleniyor.

BEKLENTİ ANKETLERİ

AA Finans'ın, 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği PPK beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

Bloomberg HT Araştırma’nın 18 kurumla gerçekleştirdiği ankette de benzer şekilde katılımcıların tamamı aralık toplantısında faizin sabit bırakılmasını beklediklerini beyan etti.

Merkez'den bugün sürpriz beklenmezken gece düşük hacimli piyasada 18.68 liranın üzerini gören dolar, güne 18.67'nin hemen altında başladı.

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